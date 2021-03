Fisco: Treu (Cnel), sistema iniquo, cambiare modalità prelievo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alcune delle idee elaborate dai sottogruppi hanno già trovato collocazione normativa o la stanno trovando in questi giorni. Ciò dimostra la validità delle analisi svolte e l'esistenza di un concorde orientamento con il governo su molti aspetti. Del resto, l'obiettivo principale dei lavori è quello di contribuire al miglioramento dei decreti legislativi e se, del caso, all'ampliamento delle deleghe. Dalle prime analisi emerge una logica comune: rendere socialmente accettabile ed economicamente più produttivo il sistema fiscale; ridare fiducia nell'operato dell’Amministrazione finanziaria; favorire la ripresa produttiva e l'interscambio; eliminare tentazioni elusive; portare chiarezza e semplicità nell'applicazione delle norme; rianimare il settore edilizio e favorire la circolazione delle abitazioni; diminuire gli oneri di dichiarazione in capo ai contribuenti”, ha continuato Treu. Tra gli obiettivi della riforma fiscale, il Cnel “sottolinea la crescente esigenza di attenuare la pressione fiscale complessiva, con particolare attenzione al fattore lavoro e alla famiglia; condivide lo sforzo di ricerca di neutralità rispetto alle differenti tipologie di investimento e di omogeneizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie; apprezza l'impegno governativo nel trovare soluzioni valide al difficile problema della semplificazione e del miglioramento dei rapporti tra Fisco e contribuenti, pur rilevando che in queste due aree la strada da percorrere è ancora molto lunga e irta di difficoltà”. “Purtroppo il problema della riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria è ancora nella fase iniziale. Serve un forte e diffuso impegno in questa direzione richiamando l'attenzione sulla grande attualità di quanto nel 1957 ebbe ad affermare l'allora ministro delle Finanze Ezio Vanoni il quale esplicitamente disse che sino a quando la disastrata Amministrazione Finanziaria non fosse stata posta nelle condizioni di operare, nessuna riforma avrebbe potuto avere esito positivo”, si legge nel testo depositato dal Cnel in Parlamento. (Com)