Commercio: Ana Ugl, Raggi mette a rischio migliaia di ambulanti, ci aiuti ministro Giorgetti

- Il presidente e il segretario di Ana Ugl, Ivano Zonetti e Marrigo Rosat, annunciano per domani un ulteriore protesta degli ambulanti romani al ministero dello Sviluppo economico a seguito della decisione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, di mettere a bando - in linea con la direttiva europea Bolkstein - le licenze del commercio su area pubblica. "La protesta non è contro il governo ma per chiedere aiuto contro il sindaco di Roma Virginia Raggi che sta violando due leggi nazionali e una regionale - spiegano in una nota -. Domani la nostra presenza sotto il Mise è per dare forza al governo affinché imponga all'amministrazione comunale di attenersi alla legislazione italiana vigente. Chiediamo inoltre al ministro Giorgetti di ricevere una piccola delegazione per raccogliere il grido di aiuto di oltre 18.000 ambulanti di Roma, messi a rischio da Raggi che vuole attuare impropriamente le procedure dei bandi previste della direttiva Bolkstein". (Com)