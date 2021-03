Recovery: Squeri (FI), Cashback va cestinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cashback e, ancora di più, il super Cashback, rischiano di tradursi in un "enorme spreco di denaro pubblico. Non possiamo indebitarci, attraverso il Recovery plan, per poi buttare il vento le risorse ottenute". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Luca Squeri. "Ci sono altre strade per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica ma, ancor prima, ci sono priorità ben più stringenti, a cominciare dalla riduzione delle tasse e dal sostegno alle imprese. Ecco perché la misura tanto cara all'ex premier Conte va cestinata in favore di interventi davvero utili all'Italia e agli italiani", conclude. (Com)