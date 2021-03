Sicurezza: rapporto intelligence, da debolezza consumi e offerta rischi attenuati per settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha impattato anche l'approvvigionamento energetico nazionale, che in ragione del rallentamento dell’economia ha visto i consumi contrarsi in misura significativa: particolarmente colpita è stata la domanda petrolifera, ridottasi di circa il 15 per cento a causa delle misure di contenimento della mobilità, e quella di gas naturale, calata del 5 per cento in ragione della parallela riduzione del fabbisogno elettrico. È quanto si legge nella Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza per l'anno 2020. Per quanto concerne i mercati internazionali di idrocarburi, si legge nel documento, il 2020 si è caratterizzato per un "eccesso strutturale di offerta, che ha avuto il duplice effetto di contenere il costo delle materie prime, con ricadute positive sul saldo commerciale, e al contempo di aumentare la ridondanza delle forniture, comprimendo le potenziali implicazioni negative di qualunque interruzione dei ¬ussi provenienti da un singolo fornitore". All’aumento della capacità del Paese di accedere ai mercati internazionali hanno contribuito anche "gli sviluppi infrastrutturali, soprattutto nel settore del gas: in questo senso, particolarmente significativa è stata l’entrata in funzione a fine anno del gasdotto Tap". Complessivamente, si legge nella Relazione, la debolezza dei consumi finali e l’abbondanza dell’offerta hanno "significativamente attenuato i rischi per la sicurezza energetica nazionale, pur in un contesto nel quale l’attenzione dell’intelligence ha continuato a riguardare sia l’integrità delle infrastrutture di produzione, trasporto e distribuzione, sia la stabilità geopolitica nei Paesi fornitori e di transito dei fl¬ussi diretti in Italia, nella prospettiva di verificarne l’adeguatezza per gli anni a venire". (Rin)