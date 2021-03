Frecce tricolori: Mulè, esempio di valori, innovazione, made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri per i sessant’anni di storia al 313º Gruppo addestramento acrobatico, la Pattuglia acrobatica nazionale (Pan) dell'Aeronautica militare italiana, meglio nota come Frecce tricolori. Esempio di valori, professionalità, innovazione e made in Italy. Fiore all’occhiello delle nostre Forze armate ed espressione delle potenzialità dell’industria nazionale e di tutto il 'sistema Paese'". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè.(Com)