Polonia-Cina: Covid, presidente Duda discute di vaccini con Xi Jinping

- Il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo polacco Andrzej Duda hanno parlato di vaccini anti Covid al telefono. Lo ha reso noto Krzysztof Szczerski, portavoce di Duda, all'agenzia di stampa polacca "Pap". Su richiesta del premier polacco Mateusz Morawiecki, il capo dello Stato ha discusso della cooperazione tra Pechino e Varsavia nella lotta alla pandemia di coronavirus e soprattutto della possibilità che la Polonia acquisti vaccini prodotti in Cina. La questione "sarà l'oggetto di ulteriori discussioni a livello intergovernativo", ha affermato Szczerski, aggiungendo che per Duda "solidarietà e collaborazione internazionali giocano un ruolo chiave nella vittoria sanitaria ed economica sugli effetti della pandemia". Il presidente polacco ha anche fatto le sue congratulazioni a Xi Jinping per l'organizzazione del nono vertice dei capi di Stato dell'Europa centro-orientale e della Cina (17+1). "Il presidente ha sottolineato che la sua personale partecipazione all'incontro è stata la conferma della volontà di intensificare le relazioni con Pechino", ha continuato Szczerski. (Vap)