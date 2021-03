Governo: Berlusconi, soddisfatti perché sottosegretari FI si potranno occupare di temi veri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero fare i miei complimenti ai nostri nuovi sottosegretari. Hanno appena giurato e sono molto soddisfatto che siano proprio loro a rappresentare Forza Italia". Lo ha detto il presidente di FI Silvio Berlusconi che ha incontrato via Zoom, insieme agli eurodeputati, il viceministro e i nuovi sottosegretari azzurri. "Come sempre, coerentemente con la nostra storia, non abbiamo chiesto posti", ha continuato l'ex premier, "ma abbiamo domandato al presidente Mario Draghi di poter mettere le nostre competenze al servizio del Paese. Siamo soddisfatti perché i sottosegretari si potranno occupare di temi veri, di economia reale come al ministero dello Sviluppo economico o all’Agricoltura. Potranno lavorare per un sistema giudiziario finalmente efficiente, di difesa integrato in Europa alla Difesa, ribadire la centralità del Parlamento e sostenere un settore decisivo ed in forte crisi come quello dell’editoria".(Rin)