Imprese: al via il 4 marzo evento Fondazione Lhs di Saipem su leadership in salute e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Lhs di Saipem torna il prossimo 4 marzo con una nuova edizione del Safety Leadership Event, uno dei più importanti eventi nazionali sulla leadership in tema di salute e sicurezza: si tratta questa volta di un'inedita versione online, che fa seguito ai successi delle edizioni di Bologna 2016, Firenze 2017 e Roma 2018. Stando al relativo comunicato stampa l'evento inizierà alle ore 10 e si concluderà alle 17 circa, ed è rivolto a manager, professionisti Hse, lavoratori di ogni settore, insegnanti, studenti e a chiunque abbia a cuore i temi relativi alla salute e sicurezza, e voglia contribuire a creare la "culture of care". L'edizione 2021, prosegue la nota, è concepita come un'esperienza immersiva che permetterà ai partecipanti di confrontarsi sulle sfide future del mondo della salute e sicurezza: grazie alle opportunità di interazione offerte dalla piattaforma online, infatti, i partecipanti potranno incontrarsi virtualmente, scambiarsi idee e vivere un'esperienza collettiva in cui tornare a sentirsi vicini. Questa modalità consentirà agli iscritti di accedere anche ai contenuti extra, che saranno pubblicati qualche giorno dopo la diretta e che resteranno disponibili per due mesi. (segue) (Com)