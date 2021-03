Imprese: al via il 4 marzo evento Fondazione Lhs di Saipem su leadership in salute e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono previsti, inoltre, momenti di intrattenimento come la performance della compagnia teatrale Rossolevante, che metterà in scena un'opera inedita e pensata espressamente per la fruizione online. Parteciperanno, inoltre, numerosi ospiti, tra cui: Franco Bettoni, Presidente di Inail, Stefano Zamagni, professore di economia all'università di Bologna, Francesco Lancia, noto autore televisivo e radiofonico, Orazio Iacono, ex amministratore delegato di Trenitalia, Claudio Micalizio, giornalista e conduttore radiofonico, Daniele Pucci, ricercatore dell'Istituto italiano di tecnologia, Fabio Croci, cofondatore del Movimento Etico Digitale e Ilaria Capua, virologa e ricercatrice di fama internazionale. Nel corso dell'evento verrà consegnato il Safety Leadership Award, il premio che la Fondazione conferisce ogni anno a una persona, un progetto o un gesto che ha contribuito a diffondere la cultura della salute e della sicurezza in Italia. (segue) (Com)