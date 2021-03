Imprese: al via il 4 marzo evento Fondazione Lhs di Saipem su leadership in salute e sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento di quest'anno ha anche una particolare valenza simbolica: Fondazione LHS celebra, infatti, i suoi primi dieci anni di attività. Per onorare questo particolare anniversario, interverranno il presidente della Fondazione Stefano Porcari, e il vicepresidente Marco Satta, rispettivamente anche Coo della divisione E&C Offshore e Hse Director di Saipem. Un approfondimento verrà dedicato a uno dei progetti cardine della Fondazione, il movimento Italia Loves Sicurezza, i cui ambassador in tutta Italia stanno attivamente contribuendo ad accrescere la cultura della salute e sicurezza. "In un momento storico di grande incertezza e frustrazione come quello che stiamo vivendo, abbiamo sentito il bisogno di risintonizzarci sui valori comuni e creare un'occasione di riflessione e confronto sulle tematiche a noi care: benessere, prevenzione, salute e sicurezza, con l'obiettivo di ridefinire insieme la direzione da prendere", ha commentato Davide Scotti, segretario generale di Fondazione Lhs, spiega la scelta di organizzare questa nuova edizione del Safety Leadership Event. (Com)