Germania: presidente Steinmeier, social media pericolo per la democrazia

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha rivolto un appello alle democrazie affinché difendano i propri valori e risultati dagli attacchi dei social media. A tal fine, Steinmeier ha chiesto regole chiare per gli operatori delle piattaforme di internet. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il presidente tedesco ha dichiarato: “Le democrazie del mondo devono garantire la loro struttura costituzionale anche nel mondo digitale, contro i nemici interni ed esterni”. Secondo Steinmeier, gli operatori delle grandi piattaforme del web hanno resistito a lungo ai controlli e alla propria responsabilità per lo spazio pubblico che hanno creato con la loro infrastruttura. I problemi sono stati “messi in prospettiva o minimizzati e nessuna responsabilità è stata accettata per i contenuti”, ha evidenziato il capo dello Stato tedesco. Steinmeier ha quindi rimarcato che “la regolamentazione è stata a lungo dichiarata nemica della libertà”. È, invece, “vero il contrario: servono regole per preservare la libertà e la democrazia”. Per il presidente tedesco, la regolamentazione delle piattaforme digitali progettata dall'Ue sarà “certamente una componente importante nella riorganizzazione delle relazioni transatlantiche”. Steinmeier ha poi osservato che, “quando si tratta della causa della democrazia, la rivoluzione digitale è sia una maledizione sia una benedizione, un'opportunità e un pericolo”. In particolare, il capo dello Stato tedesco ha fatto riferimento agli attacchi cibernetici contro la democrazia in occasione delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e alla mobilitazione sul web per le manifestazioni a favore della democrazia in Russia e Bielorussia. (segue) (Geb)