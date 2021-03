Germania: presidente Steinmeier, social media pericolo per la democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Steinmeier, niente lega gli utenti ai social media “come l'eccitazione e l'indignazione, la paura e la rabbia”. Gli algoritmi “ne traggono vantaggio, anche quando si tratta di politica e di bene pubblico”. In tale contesto, ha avvertito il presidente tedesco, “i valori su cui si fondano le nostre democrazie sono di scarsa rilevanza: rispetto, verità e civiltà, ragione, fatti e senso di responsabilità”. Per Steinmeier, “i social media premiano le bugie veloci, a scapito della ragione e della verità”. Inoltre, il “il business dell'attenzione sta diventando un pericolo per la democrazia” e, “purtroppo, i nemici della democrazia fanno il miglior uso di questi punti deboli” Con “bugie e inganni”, gli avversari dei regimi democratici hanno abilmente alimentato le “macchine dell'attenzione dei social media” a proprio vantaggio. “Alla fine, gli insorti occupano il Campidoglio”, ha sottolineato Steinmeier, con riferimento all'assalto il 6 gennaio scorso dai sostenitori dell'allora presidente degli Usa Dondal Trump al Congresso degli Stati Uniti a Washington. Come osservato dal presidente tedesco, la manipolazione dell'attenzione sfrutta “ben note debolezze psicologiche negli esseri umani”. Infine, Steinmeier ha dichiarato: “Qui, sta fallendo un mercato dominato da pochi fornitori. Crea un male sociale servendo i nostri peggiori istinti. Conosciamo la risposta illuminata a tali mali, vale a dire lo Stato di diritto, le regole e le istituzioni”. (Geb)