Turchia: Istituto nazionale statistica, nel 2020 economia in crescita dell’1,8 per cento

- Nel 2020 l’economia della Turchia è cresciuta complessivamente dell’1,8 per cento, e del 5,9 per cento nell’ultimo trimestre dell’anno scorso. E’ quanto emerge da dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (TurkStat) di Ankara. Secondo l’istituto negli ultimi tre mesi del 2020 il prodotto interno lordo (Pil), spinto da un aumento del credito verso la metà dell’anno, è cresciuto dell’1,7 per cento su base trimestrale. Il ministro del Tesoro e delle Finanze di Ankara, Lutfi Elvan, ha sottolineato che la Turchia è stata uno dei pochi Paesi che hanno concluso il 2020 con crescita di segno positivo. La performance di Ankara è stata migliore di quella di tutti i mercati emergenti e degli altri membri del G20, eccetto la Cina, che è cresciuta del 6,5 per cento nell’ultimo trimestre e del 2,3 per cento nel 2020. Secondo i dati TurkStat a spingere la crescita è stato il settore finanziario, in aumento del 21,4 per cento. Il settore agricolo è cresciuto del 4,8 per cento, mentre quello industriale del 2 per cento. (segue) (Tua)