Turchia: Istituto nazionale statistica, nel 2020 economia in crescita dell’1,8 per cento (3)

- Secondo altri dati pubblicati oggi, la crescita industriale è proseguita a ritmo più lento, a febbraio, e i nuovi ordini hanno registrato una lieve contrazione, benché le fabbriche abbiano continuato ad aumentare la produzione e ad aggiungere personale. Il Purchasing Managers’ Index (Pmi) per il settore manifatturiero è calato a febbraio a 51.7 rispetto al 54.4 del mese precedente, secondo dati della Camera dell’industria di Istanbul e della società Ihs Markit. Secondo Andrew Harker, direttore dell’economia per Ihs Markit, “anche se ci sono stati segnali di una riduzione dei flussi di nuovi ordini, il Pmi complessivo della Turchia è rimasto in territorio positivo”. Harker ha sottolineato che “ci sono buone notizie anche sul fronte dell’inflazione. Benché i problemi di offerta stiano causando un rialzo globale dei prezzi delle materie prime, un apprezzamento della lira turca ha aiutato a mitigare queste pressioni”, ha concluso. (Tua)