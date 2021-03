Serbia: Covid, medici dell'Unità di crisi propongono il coprifuoco e divieto di contatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino del coprifuoco e il divieto assoluto di contatti interpersonali sono fra le proposte della componente medica all'interno dell'Unità di crisi della Serbia contro il Covid-19. Secondo quanto spiegato nel corso di una conferenza stampa oggi a Belgrado, le proposte saranno ora valutate dal governo per poter prendere una decisione in merito nei prossimi giorni. "L'unica opzione proposta dalla parte medica dell'Unità di crisi è il blocco assoluto, ovvero il coprifuoco e il divieto di contatto. Secondo i medici è il modo più opportuno per ridurre il numero dei contagi in sette-dieci giorni", ha spiegato il segretario alla Salute della provincia autonoma della Vojvodina, Zoran Gojkovic. (segue) (Seb)