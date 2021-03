Ue: Borrell, poche risorse per combattere disinformazione da Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono poche risorse per combattere la disinformazione che proviene dalla Cina. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una audizione alla commissione speciale sulle ingerenze straniere del Parlamento europeo. "Le interferenze sono una vera e propria minaccia per l'Ue, per gli Stati membri e le società aperte. Sono qualcosa di intenzionale, un tentativo coordinato. C'è un vero tentativo di minare la fiducia. Si tenta di colpire i nostri interessi e valori", ha detto. "La pandemia è stato un test per le minacce ibride" e "le campagne ibride hanno attaccato i nostri valori e le nostre infrastrutture critiche nel tentativo di indebolire le nostre democrazie", ha aggiunto. (segue) (Beb)