Ue: Borrell, poche risorse per combattere disinformazione da Cina (2)

- "Ci sono attori come la Russia che hanno divulgato informazioni fuorvianti o false con l'intenzione di minare la fiducia" e altri, "la Cina è un esempio, hanno distorto le informazioni, hanno silenziato le voci indipendenti e hanno limitato uno spazio di dibattito aperto", ha continuato. "Queste campagne sono particolarmente nocive nella pandemia" perché possono rappresentare "un rischio per le vite", ha sottolineato. In questo contesto, però, "abbiamo scarse risorse per combattere la disinformazione che arriva dalla Cina" perché "non abbiamo un mandato per farlo", ma "a noi piacerebbe molto avere più risorse", ha detto. Borrell non ha potuto "dire quante persone" lavorano sul controllo delle fake news e della disinformazione cinese perché "si tratta di una informazione riservata. Ma vi assicuro che non sono abbastanza", ha aggiunto. (Beb)