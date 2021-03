Speciale infrastrutture: Zannola (Pd), mobilità bene comune, soddisfatti per ok a odg su qualità servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il destino del trasporto pubblico locale di Roma è strettamente collegato alla tenuta della azienda pubblica della nostra Città, perché il diritto alla mobilità non è un asset di mercato, ma un bene comune. Roma è una città straordinaria e straordinarie devono essere le risorse stanziate per il Fondo Nazionale del trasporto pubblico". Così in una nota Leonardo Di Matteo responsabile Mobilità del Pd Roma e Claudio Chiovenda e Margherita Bruno rispettivamente segretario e presidente del circolo Pd Atac. "Per questo ho presentato un ordine del giorno, approvato all'unanimità, per chiedere la rimodulazione dei criteri di definizione dei costi standard e degli adeguati livelli di servizio, che tengano conto delle peculiarità e del ruolo amministrativo di Roma Capitale. Molto soddisfatto per l'Assemblea capitolina che ci consente di superare la discussione sulla questione referendaria, ora al lavoro per potenziare gli investimenti nelle infrastrutture e per rilanciare il servizio di trasporto pubblico locale di Roma", conclude. (Com)