Speciale infrastrutture: Rete comuni sostenibili, bene nuova denominazione ministero Infrastrutture

- "Apprendo con grande soddisfazione la notizia della nuova denominazione del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che diventa ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili". Lo afferma, in una nota, il presidente della Rete dei comuni sostenibili, Valerio Lucciarini De Vincenzi. "La scelta del ministro Enrico Giovannini merita un plauso in quanto apre a nuove opportunità per il nostro Paese, in linea con le politiche europee lo rende competitivo nel settore della logistica e delle infrastrutture rispettando, al contempo, gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale - aggiunge -. In questa direzione l'Italia pone le basi per essere un Paese leader nella mobilità sostenibile". (Com)