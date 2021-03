Speciale infrastrutture: Stadio Roma, Durigon (Lega), Capitale riparte solo con infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda dello Stadio della Roma rappresenta il fallimento definitivo della Giunta Raggi che con la propria inconsistenza ha fatto naufragare ogni iniziativa e ogni progetto di rilancio della Capitale. D'altronde, la decrescita non è mai felice". Lo dichiara in una nota Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega e sottosegretario all'Economia. "Ma la Raggi è ormai il passato e dobbiamo pensare al futuro. Per questo la Lega è pronta a governare la Città Eterna puntando sullo sviluppo, sugli investimenti, sul lavoro. La Capitale può ripartire solo con un vero piano infrastrutturale. Lo Stadio della Roma e lo Stadio della Lazio, l'impiantistica sportiva in generale e poi il potenziamento delle linee della metropolitana, il miglioramento delle vie consolari, i grandi assi viari interprovinciali. Si deve aprire una nuova stagione di grandi opere per il rilancio della Capitale", conclude. (Com)