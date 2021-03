Recovery: Regioni, con precedente governo mancata interlocuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel precedente governo è mancata una sostanziale interlocuzione, nonostante questo le Regioni hanno continuato a lavorare su priorità progettuali e ambiti tematici individuati". Così Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, coordinatrice della Commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni, nel corso di un’audizione alla 5° e 14° Commissione del Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Voglio anche ricordare – aggiunge Tesei – che le Regioni hanno delle competenze esclusive e concorrenti assegnate dalla Costituzione in molti dei temi e settori toccati dalle risorse del Recovery. Non è quindi pensabile che siano prese decisioni senza neanche una preventiva discussione con il livello istituzionale competente su aspetti qualificanti come la dimensione territoriale e quella attuativa", spiega la presidente.(Rin)