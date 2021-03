Recovery: Regioni, serve una strategia integrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve una strategia integrata. Le Regioni da luglio 2020 ricordano che Recovery Plan, REACT EU e Programmazione 2021-2027 sono tre parti di una stessa questione, e l’integrazione e la complementarità tra questi strumenti è una questione strategica. Serve una visione complessiva comune". Così Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, coordinatrice della Commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni, nel corso di un’audizione alla 5° e 14° Commissione del Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Bisogna affrontare queste partite insieme e prevedere meccanismi in cui un maggiore sforzo finanziario sia preso in carico dal governo e non gravare sui bilanci regionali", aggiunge la presidente.(Rin)