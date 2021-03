Slovenia: riunione dei ministri degli Esteri C5, focus su cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, secondo quanto hanno convenuto i ministri, è accelerare la produzione e la distribuzione di vaccini contro il Covid-19. I ministri hanno anche discusso del futuro delle relazioni transatlantiche sotto la nuova amministrazione statunitense e delle relazioni con la Cina. Gli interlocutori anno convenuto che la cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti è essenziale per garantire la forza di un ordine internazionale basato su delle regole. Per quanto riguarda le relazioni tra l'Unione e la Cina, i ministri hanno condiviso l'opinione che gli Stati membri devono impegnarsi per una positiva cooperazione da gestire in modo costruttivo da parte di tutte le parti coinvolte. Per quanto riguarda le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, i ministri hanno osservato che la prossima sfida nelle relazioni tra le due parti sarà rappresentata dall'attuazione dell'accordo commerciale e di cooperazione. (Seb)