Lavoro: M5s Senato, proroga contratti navigator per rafforzare sistema politiche attive

- I senatori del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro di palazzo Madama affermano che "grazie al lavoro svolto dai navigator, circa 350 mila percettori del reddito di cittadinanza su circa 800 mila presi in carico hanno avuto l'opportunità di instaurare un rapporto di lavoro, dopo aver ricevuto il beneficio economico. Parliamo - continuano i parlamentari in una nota - di circa 3 mila professionisti altamente qualificati, i cui contratti sono in scadenza e che vanno tutelati, prevedendo, intanto, una proroga del rapporto di lavoro con Anpal servizi, anche nella prospettiva di rafforzare, a partire dai centri per l'impiego, il sistema delle politiche attive del lavoro e il reddito di cittadinanza, cosa peraltro auspicata dalla commissione europea, quale precondizione per il via libera al Recovery plan italiano".(Com)