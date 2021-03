Francia: sindacati chiedono a Macron una commissione su Edf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia i sindacati del settore energetico hanno inviato una lettera al presidente Emmanuel Macron chiedendogli la creazione di una "commissione sul futuro" del gruppo energetico Electricité de France (Edf). L'obiettivo, si legge nel messaggio è quello di trovare delle soluzioni alternative al progetto Hercule, che prevede una riorganizzazione della società attraverso una scissione in tre entità: una Edf "blu" totalmente pubblica dedicata al nucleare, una Edf "verde" quotata in borsa per le rinnovabili e una "azzurra" per l'energia idroelettrica. "L'intersindacale chiede la creazione di una commissione incaricata di stabilire la diagnosi della situazione di Edf, di fare il bilancio di 20 anni di de-regolamentazione del mercato dell'elettricità e di proporre delle piste per costruire il futuro di Edf, si legge nella lettera. I sindacati hanno fatto sapere che il 7 gennaio scorso avevano già mandato un messaggio sulla stessa linea a Macron che però non ha ricevuto risposta. (Frp)