Lombardia: De Rosa (M5s), la propaganda del centrodestra chiede di riaprire, ma i suoi amministratori non sono in grado di vaccinare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cambiano le persone, cambiano i piani vaccinali, cambia la curva dei contagi che torna a salire. L'unica certezza è l'inadeguatezza confermata dal centrodestra e da Regione Lombardia nell'affrontare la pandemia. Dal 18 al 28 febbraio sono stati vaccinati 13mila lombardi al giorno. Di questo passo ci vorranno dai due ai tre anni per vaccinare dieci milioni di lombardi. La propaganda del centro destra chiede di riaprire, i suoi amministratori non lavorano per farlo, perché incapaci di utilizzare l'arma più potente a nostra disposizione: i vaccini. La percentuale di vaccinati over 80 ferma intorno al 6 per cento, per avere un termine di paragone nel Lazio sono al 22 per cento e in Campania al 18 per cento. Per quanto riguarda il personale scolastico in Lombardia sono stati vaccinati solo 239 individui. Mancano le dosi? Questo però il trio Fontana-Moratti-Bertolaso doveva saperlo già prima di promettere che tutti i lombardi sarebbero stati vaccinati entro giugno. Non solo, il 30 per cento delle dosi a disposizione di Regione Lombardia è ancora in magazzino. Il governatore Fontana dimostra di non aver ancora capito come funziona il sistema delle fasce. Ora: 'stillicidio' e prima: 'schiaffo in faccia' ". Lo dichiara in una nota Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Lombardia, commentando i dati relativi al piano vaccini in Lombardia (segue) (Com)