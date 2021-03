Lombardia: De Rosa (M5s), la propaganda del centrodestra chiede di riaprire, ma i suoi amministratori non sono in grado di vaccinare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un ministro leghista che due settimane fa veniva in Regione Lombardia a definire: 'grave danno' il provvedimento che ha chiuso le piste da sci, che la Lega avrebbe riaperto anche nel bresciano. Abbiamo una ministra agli affari regionali, Gelmini, che annuncia orgogliosa come il grande cambio di passo di questo governo sia posticipare l'entrata in vigore dei provvedimenti il lunedì. Sabato e domenica ne abbiamo visti i risultati. Complimenti ai migliori. Abbiamo un neo-assessore al welfare, Moratti, che propone di vaccinare in base al Pil e dice agli anziani, oltre 500mila in attesa di una chiamata, che non c'è fretta. Abbiamo un coordinatore del piano vaccinale, Bertolaso, costretto ogni giorno a correggere quello che hanno provato a venderci come il piano modello per l'Italia. In Lombardia scarsi controlli, di tracciamento neanche a parlarne e piano vaccini fallimentare, esattamente com'era accaduto per l'antinfluenzale. In compenso abbiamo polemiche tutti i giorni e conferenze stampa in abbondanza. Siamo tutti molto stanchi, siamo tutti decisamente provati. È passato un anno, cominciassero a lavorare, se sono in grado di farlo". Conclude De Rosa. (Com)