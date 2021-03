Commercio: Fassina (SpR), parere Agcm su ambulanti non ha peso di sentenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi chiedo se lei, sindaca, è la stessa Virginia Raggi che la scorsa settimana ha giustamente riconosciuto i limiti della regolazione concorrenziale dei mercati e ha rigettato, con il mio sostegno, i risultati della messa a gara del trasporto pubblico della Capitale". Lo ha detto il consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, in occasione della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sulla messa a bando delle postazioni destinate al commercio su area pubblica come da direttiva Bolkstein. L'annuncio della sindaca di Roma Virginia Raggi di mettere a bando le licenze è arrivato dopo la ricezione di un parere dell'Autorità garante della concorrenza del mercato che si esprime favorevolmente in tal senso anche con la disapplicazione della normativa nazionale e regionale. "La disapplicazione della legge - ha concluso Fassina - deve essere fatta se c'è una sentenza, il parere non è una sentenza. Non a caso Agcm le ha dato un parere e non ha fatto un'ordinanza".(Rer)