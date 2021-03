Myanmar: terzo capo d’accusa per Aung San Suu Kyi, procurato allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aung San Suu Kyi, consigliere di Stato del Myanmar, agli arresti domiciliari a Naypyidaw dal golpe militare del primo febbraio, è apparsa in videoconferenza nell’udienza di oggi nel processo a suo carico e ha potuto vedere per la prima volta i suoi legali. In base alle informazioni rese note alla stampa dai suoi avvocati Khin Maung Zaw e Min Min Soe, si è trattato di un’udienza preliminare nella quale alla leader è stata imputata una terza accusa, quella di aver pubblicato informazioni che possono provocare paura o allarme, prevista dal codice penale dell’era coloniale. La prossima udienza è stata fissata al 15 marzo. Precedentemente Aung San Suu Kyi, 75 anni, era stata incriminata per altri due capi d’accusa: l’importazione illegale di ricetrasmittenti e la violazione della legge sui disastri naturali, probabilmente per l’organizzazione di un evento durante la campa elettorale in contrasto con le misure anti-coronavirus. Il termine della sua custodia cautelare è già stato prorogato due volte. (segue) (Inn)