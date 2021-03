Commercio: De Priamo (Fd'I), Raggi offende migliaia di ambulanti onesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una disapplicazione di una legge di Stato non può avvenire sulla base di un parere. È inaccettabile che la sindaca parli di legalità, come se la legge sancisse l'illegalità, queste licenze riguardano migliaia di lavoratori di una città in crisi, una categoria che sta alla disperazione". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, in occasione della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sulla messa a bando delle postazioni destinate al commercio su area pubblica come da direttiva Bolkstein. "Avete avuto 5 anni di tempo per ripristinare la legalità - ha aggiunto -. Parlare di illegalità significa offendere le migliaia di lavoratori onesti che operano su area pubblica".(Rer)