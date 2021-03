Speciale infrastrutture: Stadio Roma, Figliomeni (Fd'I), altra occasione persa per colpa del M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia dell'addio al progetto dello stadio da parte della società sportiva As Roma mette di nuovo in evidenza la disconnessione tra i toni trionfalistici della sindaca e quanto invece avviene nella realtà. Un'amministrazione inconsistente che ha fatto naufragare, con i suoi ritardi le sue contorsioni e la sua arroganza, ogni iniziativa e ogni progetto di rilancio della Capitale". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Dopo il no alla candidatura alle Olimpiadi, un altro nulla di fatto per questa vicenda che avrebbe avuto un impatto positivo, sia come opportunità di lavoro che come infrastrutture, per gli sportivi e per i romani. Ci attiveremo immediatamente per verificare se dall'immobilismo della sindaca e della Giunta, che ha portato alla bocciatura definitiva di questo progetto, possano derivare dei contenziosi e dunque la creazione di ulteriori debiti fuori bilancio sulle spalle dei cittadini - aggiunge -. Alla luce di ciò è risibile e preoccupante che adesso, dopo i continui fallimenti incamerati e in vista dell'imminente campagna elettorale, la sindaca ci parli una candidatura per l'Expo del 2030. Roma appare sempre impantanata, più lontana che mai da un processo che la rimetta in cammino, da un progetto urbano che restituisca visione e prospettive. Come Fratelli d'Italia non resteremo a guardare una città ferita che affonda nell'immobilismo e nella occasioni mancate", conclude. (Com)