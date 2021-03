Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, Siracusano (FI), con Draghi grande occasione, infrastrutture chiave per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il governo di Mario Draghi il Paese ha "una grande opportunità: quella di gettare le basi per costruire l'Italia dei prossimi 50 anni. I fondi europei del Recovery rappresentano un'occasione irripetibile, dobbiamo sfruttarli al meglio e tramutarli in investimenti, in crescita, in lavoro. Le infrastrutture saranno la chiave per cambiare marcia e intraprendere la strada dello sviluppo. Ed è soprattutto il Mezzogiorno del Paese ad avere fame di grandi opere per allinearsi agli standard del resto d'Europa". Lo afferma, in una nota, Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. "In questo scenario il Ponte sullo Stretto assume una valenza strategica non più rinviabile.La sua realizzazione segnerebbe una nuova era per la Sicilia e per la Calabria, e sarebbe una svolta anche da punto di vista eco-sostenibile: verrebbero, infatti, ridotte dell'80 per cento le emissioni di CO2 di navi traghetto e aerei, offrendo come modalità primaria di trasporto l'alta velocità ferroviaria - aggiunge -. A Messina c'è stata una manifestazione - organizzata dalla Lega giovani Sicilia, e dal suo coordinatore, il deputato nazionale Luca Toccalini - che ha rappresentato l'esigenza di 'un Ponte verso il futuro'. Una bella iniziativa, condivisa da Forza Italia e che speriamo possa ancor di più riaccendere il dibattito su questo tema rilevantissimo per il Meridione e per l'intero Paese". (com)