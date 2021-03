Speciale infrastrutture: Testa (Enea), svolta green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non sono 'nazionalista' ma credo sia necessario valorizzare le filiere industriali italiane anche per garantire occupazione e reddito alle imprese italiane. Non abbiamo bisogno di prendere i pannelli solari cinesi o le pale eoliche dal Nord Europa ma con le risorse a disposizione dobbiamo rinforzare o costruire le filiera produttive di manifattura locale che magari lavori su segmenti alti". Lo ha detto a "La Stampa" Federico Testa, presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (Enea). "A Catania - racconta - è stata avviato un'importante produzione di pannelli solari made in Italy e sicuramente siamo in grado di essere competitivi sull'eolico. E poi, la novità è l'agrivoltaico, una nuova frontiera che punta a produrre energia senza penalizzare l'agricoltura". Poi spiega dove investire i fondi della Next Generation Eu. "Ad esempio nelle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. Perché il modello un po' superficiale che si sta affermando, è quello di installare una colonnina di ricarica ogni 100 metri, con i sindaci che ne fanno un vanto. Una scelta che implica massicci investimenti sulle reti di distribuzione. Investimenti che, come è naturale, finiscono per pesare sulle bollette delle famiglie e delle imprese, che in Italia sono già le più alte d'Europa". (Res)