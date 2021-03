Kosovo: ambasciatore Ue, positivo che Kurti inserisca tra priorità prossimo governo dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È positivo che il leader del movimento kosovaro Vetevendosje, Albin Kurti, abbia inserito il dialogo con la Serbia come quarta priorità di un suo prossimo governo del Kosovo. Lo ha detto il detto il direttore dell'Ufficio dell'Ue in Kosovo, Tomas Szunyog, in un'intervista al portale di informazione "Ekonomia Online". "Capisco che ci sia uno sviluppo positivo in quelle dichiarazioni, dal non essere affatto una priorità, all'essere la priorità numero sei, ora è la quarta priorità, quindi penso che stiamo vedendo buoni segnali, perché il dialogo non è importante solo per il Kosovo ma per l'intera regione", ha dichiarato Szunyog in relazione alle affermazioni di Kurti durante la campagna elettorale. (segue) (Alt)