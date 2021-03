Kosovo: ambasciatore Ue, positivo che Kurti inserisca tra priorità prossimo governo dialogo con Serbia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dialogo tra Kosovo e Serbia, l'ambasciatore Usa ha detto che "il mondo non aspetta" e che la priorità dovrebbe essere data al processo negoziale. "Gli Stati Uniti hanno investito molto negli ultimi 20 anni. Non ci sono dubbi su questo", ha spiegato Kosnett, rilevando come non sempre il tema del dialogo fra Pristina e Belgrado sia considerato prioritario dai politici kosovari, un problema che va avanti da diverso tempo. Kosnett ha detto di aver discusso la questione del dialogo con Kurti. "Sì, ho detto questo in privato e in pubblico, ovvero che voglio un rapporto di collaborazione. Vogliamo ascoltare ciò che i nostri partner in Kosovo e Serbia hanno da dire su questioni come il dialogo e l'integrazione economica regionale. Vogliamo andare avanti con una mente aperta e il segretario di Stato Blinken ha detto che non vogliamo buttare via il lavoro che la precedente amministrazione ha svolto nei Balcani. Vogliamo rivederlo attentamente, ripensare e mantenere ciò che vale la pena conservare. Pertanto, vorrei anche incoraggiare gli altri ad avere una mentalità aperta e a pensare insieme a ciò che è stato fatto in passato e che vale la pena conservare per il futuro", ha detto Kosnett. (segue) (Alt)