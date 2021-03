Kosovo: inviato Ue Lajcak avvia oggi visita a Pristina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea, prosegue Selakovic, ha cercato per anni di mantenere almeno formalmente una posizione di neutralità sullo status, "nonostante la maggior parte dei suoi Stati membri riconosca l'autoproclamato Kosovo". L'appello della relatrice del Parlamento europeo per il Kosovo Viola von Cramon rivolto a un gruppo di cinque Paesi affinché riconoscano il Kosovo, ha aggiunto Selakovic, "è una palese deviazione" delle pratiche politiche di Bruxelles. L'imminente visita di Lajcak è stata preceduta infine da alcune voci di stampa secondo cui Ue e Stati Uniti starebbero mettendo a punto un "non paper" per un impegno del riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia. Secondo quanto riferiva ieri il giornale, tale richiesta potrebbe essere contenuta in un documento informale che preciserebbe le aspettative nei confronti di Belgrado nel processo di risoluzione della questione kosovara. Il non paper , sempre secondo "Vecernje novosti", sarebbe preceduto dalle visite nel Paese balcanico dell'inviato speciale di Bruxelles Lajcak e da quello degli Stati Uniti, il vice segretario di Stato aggiunto per gli affari europei ed eurasiatici Matthew Palmer. (Seb)