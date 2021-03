Speciale energia: Spagna, per analisti valore rinnovabili Acciona tra 9,6 e 10,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciona, società spagnola di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture ed energia, ha annunciato l'intenzione di quotare la sua filiale per le energie rinnovabili nei prossimi mesi. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", secondo gli analisti il suo valore potrebbe oscillare tra i 9,6 ed i 10,3 miliardi di euro. I piano di Acciona prevede la vendita tra il 25 per cento e il 49,9 per cento della sua filiale di energie rinnovabili. Santander è la banca che dovrebbe guidare questo progetto insieme a Morgan Stanley. Fin dall'inizio, l'intenzione dell'azienda è quella di utilizzare i fondi raccolti per ridurre la leva finanziaria della holding e per aumentare la sua crescita nelle energie rinnovabili. Contemporaneamente ad Acciona, anche la petrolifera Repsol, Capital Energy e Factor Energia stanno lavorando per quotare in Borsa il loro dipartimento di rinnovabili. (Rum)