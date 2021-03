Speciale energia: portoghese Edpr chiude accordo per vendere forniture parco eolico in Indiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energie di Portogallo Renewables (Edpr), attraverso la sua filiale in Nord America, ha chiuso un accordo per vendere l'energia prodotta da un parco eolico di 204 MW situato in Indiana (Stati Uniti).Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Diario", con questo progetto Edpr dispone ora di 2,3 GW di capacità totale negli Stati Uniti che entreranno in funzione da quest'anno. La società ha sottolineato in una nota che questo nuovo accordo "rafforza il suo profilo a basso rischio e la sua strategia di crescita basata sullo sviluppo di progetti competitivi con visibilità a lungo termine". (Spm)