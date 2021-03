Vaccini: Guerini a ospedale militare di Milano, disponibili a trasformare drive through Difesa in centri di somministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa ha dato la disponibilità, in base alle richieste degli enti locali, alla trasformazione dei suoi drive through, 142 attualmente quelli attivi in tutta Italia, in eventuali centri di somministrazione dei vaccini. Lo ha fatto sapere il ministro Lorenzo Guerini, in visita oggi all’ospedale militare di Milano, nel quartiere di Baggio. “Sono qui nella mia terra, nella mia regione che tanto ha sofferto all'inizio dell'emergenza e che ha avuto nella sanità militare un aiuto molto importante. Le forze armate, dall'inizio dell'emergenza sono a supporto dello sforzo che il Paese sta facendo e sono pronte e abituate ad essere flessibili e capaci di modulare gli assetti in relazione alla mutazione delle condizioni sul terreno. Per questo la Difesa è pronta a rimodulare, d'intesa con le autorità sanitarie, le attività dei drive through per concorrere, se necessario, alla campagna di vaccinazione”, ha affermato il ministro Guerini in videocollegamento con tutto il personale dei drive through della Difesa (Dtd) schierato in Lombardia. (Rem)