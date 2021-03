Nord Macedonia: premier Zaev, procedure completate per vaccini anti Covid dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Macedonia del Nord hanno completato le procedure necessarie per ricevere la fornitura di vaccino cinese Sinopharm contro il Covid-19. Lo ha dichiarato il premier macedone, Zoran Zaev, secondo quanto riporta la stampa locale. Zaev ha aggiunto che nei prossimi giorni sono attese delle informazioni più precise da parte di Pechino sulla data di arrivo della consegna. Il primo ministro ha poi ricordato che esiste una seconda procedura in corso per l'approvvigionamento di altre 200 mila dosi del vaccino cinese. Sono stati infine stilati i documenti per la richiesta di approvvigionamento del vaccino russo Sputnik V. Le autorità di Skopje hanno cambiato così opinione sull'opportunità di prenotare delle forniture anche dalla Russia. Il premier Zaev ha infatti dichiarato lo scorso 19 febbraio che il governo non è intenzionato ad acquistare delle dosi di vaccino Sputnik V. Zaev ha allora motivato la decisione con il fatto che le autorità macedoni "hanno già ordinato quantità sufficienti da altri produttori". (segue) (Seb)