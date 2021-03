Nord Macedonia: premier Zaev, procedure completate per vaccini anti Covid dalla Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime vaccinazioni sono state effettuate nell'ospedale a struttura modulare del comprensorio della Clinica per malattie infettive a Skopje. Le prime dosi di vaccino Pfizer-BioNTech sono state inoculate ad un medico e ad un'infermiera del reparto Covid della struttura. Il ministro della Salute della Macedonia del Nord, Venko Filipce, ha spiegato che il piano prevede l'inizio delle operazioni di vaccinazione proprio nella struttura modulare per poter vaccinare tutto il personale sanitario che lavora nel reparto Covid entro. Filipce ha spiegato che il primo gruppo prioritario è composto da quattromila operatori sanitari in tutto il territorio nazionale. Secondo il piano nazionale di vaccinazione, dopo gli operatori sanitari è il turno delle persone anziane con più di 75 anni e delle persone che presentano delle patologie croniche. (Seb)