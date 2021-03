Arabia Saudita: M5s, Renzi risponda su suoi rapporti e chieda scusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Matteo Renzi "pensa di aver chiuso la questione sui suoi legami con l'Arabia Saudita e con il principe Mohammed bin Salman con auto-interviste, tweet o dirette Facebook si sbaglia di grosso. Il rapporto indipendente delle Nazioni Unite del 2019 e quello della Cia diffuso nei giorni scorsi sull'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi parlano chiaro. La crisi di governo è finita e il tempo pure: è ora che il leader di Iv la smetta di scappare dalle sue responsabilità e chiarisca la vicenda davanti al Paese. Questa non è una questione contabile come Renzi, in maniera ridicola, vuole farla apparire. È una questione interamente politica, aggravata dal fatto che parliamo di un ex presidente del Consiglio e senatore della Repubblica in carica. Come Movimento cinque stelle, abbiamo posto a Renzi cinque domande puntuali alle quali ci aspettiamo risposte puntuali, comprese le scuse per aver magnificato uno Stato che ha barbaramente ucciso un giornalista e che quotidianamente calpesta i diritti delle minoranze religiose, delle donne e dei lavoratori". Lo affermano in una nota i deputati e le deputate del Movimento cinque stelle membri della commissione Esteri. (Com)