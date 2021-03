Brasile: serrata del Distretto federale di Brasilia, ospedali al collasso e proteste anti-chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Distretto federale (Df) del Brasile, Ibaneis Rocha, ha disposto la chiusura di tutte le attività non necessarie sul territorio come misura di contenimento della diffusione del coronavirus. L'ultima versione del decreto, firmata nella tarda serata di sabato 27 febbraio, prevede il lockdown a partire da oggi, 1 marzo, fino al giorno 15. Il testo è stato pubblicato dopo un incontro tra Rocha, i componenti del suo governo, i presidenti delle società pubbliche e gli altri dirigenti delle agenzie governative del Distretto federale "L'obiettivo principale del decreto di restrizione è ridurre gli agglomerati, abbassare il tasso di trasmissibilità e dare la possibilità alla nostra rete ospedaliera di riprendersi", ha affermato Ibaneis Rocha. Il testo prevede inoltre il divieto di consumare bevande alcoliche dopo le ore 20 in tutti gli esercizi commerciali e sospende tutti gli eventi sportivi. (segue) (Brb)