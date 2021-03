Brasile: serrata del Distretto federale di Brasilia, ospedali al collasso e proteste anti-chiusure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione è stata assunta dopo che ultime settimane il Distretto federale, che accoglie la capitale del paese Brasilia, è stato travolto dalla seconda ondata di contagi causa del collasso del sistema sanitario pubblico e privato. Alla data del 28 febbraio, il tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva erano era rispettivamente del 97 e l'87 per cento. Il Df contava ieri solo sette posti liberi in terapia intensiva e 86 pazienti sono in lista di attesa per essere ricoverati. Per ridurre la pressione sulla rete pubblica, la segreteria ha annunciato la sospensione degli interventi chirurgici non urgenti fino al 15 marzo, termine fissato per la fine del lockdown. I dati del bollettino epidemiologico mostrano che il Df, che conta 2,6 milioni di abitanti, ha registrato da inizio pandemia 296.694 casi di contagio e 4.838 morti. Il tasso di incidenza, tra i più alti del paese, è di 9.839 casi per 100mila abitanti, mentre il tasso di mortalità è di 160 morti per 100mila abitanti. (segue) (Brb)