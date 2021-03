Brasile: serrata del Distretto federale di Brasilia, ospedali al collasso e proteste anti-chiusure (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la pubblicazione del decreto si sono verificate una serie di manifestazioni contro la decisione del governatore. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Correio brasiliense", i manifestanti si sono riuniti davanti alla sede del governo del Df con manifesti, striscioni e magliette in cui si chiedeva la cancellazione della misura, sostenendo che non ci sono prove scientifiche dell'efficacia del lockdown. Hanno partecipato alla protesta venditori ambulanti, gestori di palestre, imprenditori dei trasporti, organizzatori di eventi pubblici e commercianti. Nonostante le indicazioni sanitarie contro la diffusione del virus, i manifestanti non hanno rispettato distanziamento e molti non utilizzavano correttamente la mascherina. (segue) (Brb)