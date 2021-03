Omicidio Cerciello Rega: ho portato il coltello per farmi coraggio ma pensavo di usarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre lasciavamo la stanza ho messo il coltello nella tasca della felpa. L'ho deciso da solo, e non so se Gab (Gabriel Natale Hjorth) mi abbia visto". Lo ha detto Finnegan Lee Elder nel corso delle sue dichiarazioni spontanee rese nel processo in corte d'assise a Roma per l'omicidio di Mario Ceciello Rega. "Questo coltello è riproduzione di un vecchio" modello "militare realizzato con materiali scadenti, si trova in alcuni negozi in America, come ho fatto io. Spesso andavo in campeggio o a pescare vicino San Francisco, e lo avevo comprato per questo. Mi sentivo stupidamente al sicuro con quell'arma. L'idea di averlo mi rassicurava", ha continuato Elder. "Quando sono uscito con Gab l'ho preso, ma non pensavo di usarlo. Mi dava coraggio. Sapevamo che avremmo incontrato uno spacciatore che poteva arrivare con suoi amici. Mi trovavo in paese straniero e non conosco la lingua. Si è trattato di una stupida cautela dettata dalla mia paura. Negli Stati Uniti andare in giro con un coltello non è strano. Secondo me erano erano spacciatori e per questo pericolosi". (Rer)