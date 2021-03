Pa: Viminale, da oggi servizi digitali accessibili con Cie, 214 Amministrazioni già abilitate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi, primo marzo 2021, le Pubbliche amministrazioni dovranno consentire l’accesso ai propri servizi digitali anche con la Cie, in attuazione di quanto indicato dal decreto Semplificazioni che incentiva al massimo l’uso dell’identità digitale come strumento di dialogo tra cittadini ed enti pubblici. Il dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno - si legge sul sito del Viminale - ha richiamato, per il tramite dei prefetti, l’attenzione dei sindaci sugli adempimenti necessari per la realizzazione della innovazione nei termini previsti ed ha reso disponibile un servizio per facilitare il processo di federazione delle Amministrazioni all’uso della Cie per l’accesso ai servizi digitali. La carta d’identità elettronica riveste un ruolo determinante nel processo di digitalizzazione del Paese. 19 milioni di cittadini possiedono già Cie che rappresenta la prima identità digitale con cui accedere in modo sicuro e semplice al mondo dei servizi online della Pa. Grazie alle sue caratteristiche di sicurezza, versatilità e interoperabilità, non è solo un documento di riconoscimento ma è soprattutto una chiave d’accesso rapida e sicura con cui attivare un dialogo sempre più diretto ed efficace con la pubblica amministrazione. (segue) (Rin)