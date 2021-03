Pa: Viminale, da oggi servizi digitali accessibili con Cie, 214 Amministrazioni già abilitate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cie può essere richiesta e utilizzata anche dai cittadini italiani residenti all’estero, regolarmente iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero). Infine, per richiedere la Cie non serve come in passato attendere la scadenza della vecchia carta. Basta recarsi presso il proprio Comune dove si potrà avviare la richiesta e ritirare il documento - o riceverlo direttamente a casa - entro sei giorni lavorativi. Per tutte le informazioni sugli usi di Cie visita il sito www.cartaidentita.interno.gov.it Per usare la Cie il cittadino non ha bisogno di alcuna password ma solo di un Pin, composto di otto cifre (la prima parte viene rilasciata in fase di richiesta del documento, la seconda alla consegna): è molto importante conservare il codice con attenzione in quanto indispensabile per accedere ai servizi online erogati da Pubbliche amministrazioni e imprese. L’autenticazione tramite Cie si è diffusa in modo considerevole: oltre 5.5 milioni di accessi ai servizi online sono avvenuti nel 2020, altri 1.8 milioni circa sono stati rilevati a gennaio 2021. Con la Cie infatti si possono svolgere alcune operazioni come autenticarsi su IoApp, (l’app dei servizi pubblici, locali e nazionali) direttamente dal proprio smartphone così come già avviene nel 42 per cento dei casi. I dati delle adesioni all’accesso con Cie della Pubblica amministrazione sono in costante crescita con 241 Pa già abilitate. Con il nuovo servizio automatizzato di federazione all’identità digitale CIE del ministero dell’Interno, l’adesione delle Amministrazioni sarà ancora più rapida. Con oltre 19 milioni di emissioni la carta d’identità elettronica è l’identità digitale più diffusa in Italia e documento d’accesso ai servizi digitali della Pa garantito dallo Stato italiano. (Rin)