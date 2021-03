© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo societario Kalashnikov, parte della holding statale Rostec, fornirà al ministero della Difesa russo 20 missili bersaglio Armavir ad alta quota entro la fine del 2022. Lo ha riferito l'ufficio stampa di Kalashnikov. I missili bersaglio RM-75VU1 Armavir sono progettati per il supporto nelle attività di addestramento al combattimento per forze missilistiche antiaeree e per i test degli armamenti. (Rum)