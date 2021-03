Francia: Sarkozy riconosciuto colpevole di corruzione e traffico di influenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme a Sarkozy sono stati condannati alla stessa pena anche il suo avvocato Thierry Herzog e Azibert. Per Herzog è stata decisa anche l'interdizione dall'esercizio della professione per cinque anni. L' 8 dicembre scorso la Procura nazionale finanziaria (Pnf) aveva richiesto quattro anni di reclusione per l'ex presidente francese. Nel 2014 la Procura finanziaria stava indagando su dei sospetti finanziamenti della campagna elettorale di Sarkozy del 2007 provenienti dalla Libia. Gli inquirenti in quell'occasione hanno scoperto che l'ex capo dello Stato possedeva un numero telefonico utilizzato solamente per parlare con il suo legale, che faceva da tramite con Azibert per ottenere informazioni su un altro caso di processo che ha visto coinvolto Sarkozy. (Frp)